شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي للاستثمار" تدخل في شراكة بنسبة 20% في مركز كليمنصو الطبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "دبي للاستثمار" عن دخولها في شراكة في الأسهم بنسبة 20% في مركز "كليمنصو الطبي"، بقيمة تصل إلى 465 مليون درهم، وذلك لتوفير خدمات الرعاية الصحية في العديد من التخصصات الطبية، ضمن المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الأحد، بأن هذه الشراكة تمت مع "خانصاحب للاستثمار" بنسبة 55%، و"مركز كليمنصو الطبي" بنسبة 25%.

ووفقاً للبيان، تضم الشراكة أيضاً التعاون في مستشفى "كينجركوليدج لندن".

وحتى الآن، تم إنجاز 68% من الأعمال الإنشائية لمركز "كليمنصو الطبي" الذي يوفر 110 أسرّة، والمتوقع افتتاحه في يونيو 2019.

تجدر الإشارة إلى قيام دبي للاستثمار بعرض محفظة مشاريعها العقارية والتي تضم 11 مشروعا وذلك للتأجير والشراء خلال معرض سيتي سكيب، الذي أقيم بدبي خلال أكتوبر الماضي.

وضمت تلك المشاريع مشروع "تلال مردف"، متعدد الاستخدامات السكنية والتجارية والتجزئة، ويضم المشروع فندق ميلينيوم للفنادق والمنتجعات الذي يوفر 116 غرفة و128 شقة فندقية.

وجدير بالذكر أن دبي للاستثمار حققت صافي أرباح، عائدة للمساهمين، بلغ 233.3 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 350.4 مليون درهم في الربع المقابل من 2017.

وعلى النحو ذاته حققت الشركة صافي أرباح، عائدة للمساهمين، خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 724.3 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 830.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.