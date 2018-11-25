شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليجي التجاري" يشتري 40.4 ألف سهم ويحولها لأسهم خزينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المصرف الخليجي التجاري، المدرج ببورصتي دبي والبحرين الماليتين، عن شراء ما يعادل 40.392 ألف سهم من أسهمه (أسهم الخزينة) في بورصة البحرين.

وأفاد المصرف، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، بأن أسهم الخزينة سترتفع من 96.040 مليون سهم (ما يعادل 9.15% من الأسهم المصدرة) إلى 96.080 مليون سهم.

وقام المصرف، في 21 نوفمبر الجاري، بشراء ما يعادل 171 ألف سهم من أسهمه.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف قام، في 18 نوفمبر الجاري، بشراء ما يعادل 605 آلاف سهم من أسهمه (أسهم الخزينة) في بورصة البحرين.

وكان البنك قد حقق أرباحاً صافية عائدة إلى مساهميه بلغت 341 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 1.1 مليون دينار بحريني بالربع المماثل من العام الماضي، بانخفاض قدره 68.2%.

وحقق المصرف أرباحاً صافية عائدة إلى مساهميه بلغت 1.7 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 4.1 مليون دينار بحريني في الفترة المقابلة من 2017.

يذكر أنه تم إدراج أسهم المصرف الخليجي التجاري، خلال ديسمبر الماضي، أحد المصارف الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين، في سوق دبي المالي، وذلك بعد حصوله على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية في مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، من بينها مصرف البحرين المركزي وسوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع.