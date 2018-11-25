تعرف على أبرز حقوق المسافرين بالقطارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أصدرت هيئة النقل العام ملخصا للائحة حماية حقوق المسافرين بالقطارات في المملكة، أوجزت فيه أبرز ما جاء في اللائحة التفصيلية التي صدرت مطلع أبريل 2018.

وأوضح نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل السككي المهندس محمد الشبرمي أمس أن الملخص يوجز طبيعة العلاقة بين مقدم الخدمة (المشغل) والمجتمع المستفيد من الخدمة، مبينا أن العلاقة التعاقدية تنشأ بين المشغل والمسافر عند شراء التذكرة.

وأكد حق المسافر بتقديم شكوى عند إخلال المشغل بأي من حقوقه وواجباته، موضحا أن كل المشغلين للقطارات في المملكة يخصصون خانة للشكاوى عبر مواقعهم الالكترونية، حيث يلتزم المشغل بالرد خلال 15 يوما من رفع الشكوى على موقع المشغل، قبل أن تنظر فيها هيئة النقل في حال التأخير.

حقوق ذوي الاحتياجات

من جانبه، أفاد المتحدث الرسمي لهيئة النقل عبدالله المطيري بأن ملخص اللائحة أوضح جانبا مهما من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مشاريع القطارات السعودية، ومن بين أهم ما جاء في هذه الحقوق توفير الكراسي المتحركة والعلامات الإرشادية في المحطات وداخل القطار، وتوفير منصات المعاينة من قبل المشغل لاستقبال المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكد من توفير المساعدة عند الصعود والنزول من القطار.

وأضاف أن من الواجبات توفير دورات مياه خاصة للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المحطات والقطارات، وعلى المشغل توفير المساعدة الخاصة التي قد يحتاجها المسافر وذلك عند الإبلاغ عن الحاجة لهذه الخدمات وفقا لسياسة المشغل، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعرفة المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديدا حالات كف البصر أو الصمم

مواعيد الرحلات أو إلغاءها أو تأخيرها.

أبرز ما ورد بملخص لائحة حقوق المسافرين بالقطارات:

يكون المشغل مسؤولا عن نقل المسافر من لحظة تواجده في المحطة حتى وصوله إلى وجهته

لا يعد المشغل مسؤولا عن نقل المسافر عند تأخره عن موعد انطلاق الرحلة أو إخلاله بشروط وسياسات المشغل

لا يحق للمشغل الامتناع عن نقل أي مسافر لديه حجز مؤكد ما لم يخالف السياسات المطروحة عند شراء التذكرة

في حال الامتناع عن إركاب أي مسافر دون إخلاله بالسياسات واللوائح، يلتزم المشغل بإرجاع قيمة التذكرة بالكامل، مع تعويض يعادل 50% من قيمة تذكرة المسار الملغى، أو تذكرة مجانية تعادل قيمة التذكرة الأصلية، مع التزام المشغل بإتاحة الاختيار للمسافر

تخفيض الدرجة لا يعد امتناعا عن الإركاب

المشغل يلتزم بتقديم الخدمة للمسافر على الرحلة عند توفر مقاعد بديلة على ذات الرحلة، بدرجة أدنى من درجة الإركاب الأصلية

يجب إبلاغ المسافر بتوفر مقاعد بديلة على الدرجة الأدنى، وتتم المعالجة وفقا للائحة

لا يجوز للمشغل إلغاء الرحلات ما لم تقتض ذلك دواعي الأمن والسلامة

في حال أبلغ المشغل المسافر عن إلغاء الرحلة قبل موعدها بـ 6 ساعات، يحق للمسافر استعادة قيمة التذكرة كاملة بإرجاع 100% من قيمة التذكرة لخط السير غير المستخدم

في حال أبلغ المسافرون عن إلغاء الرحلة قبل موعدها بأقل من 6 ساعات، للمشغل الخيار في إرجاع 100% من قيمة التذكرة لخط السير عبر المستخدم، مع تعويض يعادل 25% من قيمة التذكرة للرحلة الملغاة، أو إيجاد وسيلة سفر أخرى خلال 3 ساعات من وقت الرحلة الملغاة، مع تحمل فارق التكلفة، مع تعويض المسافر بما يعادل 25% من قيمة التذكرة

يلتزم المشغل بالرد خلال 15 يوما من رفع الشكوى على موقع المشغل، قبل أن تنظر فيها هيئة النقل في حال التأخير