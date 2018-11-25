شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "بوبا للتأمين" تُقر زيادة رأس المال بنسبة 50% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، بجلستها المنعقدة الخميس الماضي، الموافقة على زيادة رأس المال بنسبة 50%، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن رأس المال سيرتفع من 800 مليون ريال إلى 1.2 مليار ريال، وذلك عن طريق تحويل مبلغ 400 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 80 مليون سهم إلى 120 مليون سهم، بزيادة قدرها 40 مليون سهم.

وتهدف الشركة من الزيادة في رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للشركة لتمكنها من تحقيق معدلات النمو في أعمال الشركة والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الأعوام القادمة.

هذا ومن المقرر أن يكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي شركة بوبا العربية المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن توزع قيمتها على حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم.

واحتسبت السوق المالية "تداول" نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 69.9 ريال لجلسة اليوم الأحد الموافق 25 نوفمبر الجاري.

هذا وستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية "ايداع" بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر الجاري.

وكان مجلس إدارة بوبا قد وافق، في أبريل الماضي، على زيادة رأس مال الشركة، عن طريق منح أسهم مجانية بنسبة 50% من قيمة رأس المال.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 432.99 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح 399.44 مليون ريال في الفترة المقابل من العام 2017.