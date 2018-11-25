الكويت تستهدف رفع طاقة التكرير إلى مليوني ب/ي بحلول 2035

قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الأحد إن الشركة تعتزم زيادة طاقتها التكريرية إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2035 وذلك في إطار استراتيجية ستتكلف 25 مليار دولار.
جاء ذلك في كلمة للرئيس التنفيذي محمد غازي المطيري خلال مؤتمر صحفي.
من المتوقع أن تصل الشركة إلى طاقة تكريرية قدرها 1.4 مليون برميل يوميا بحلول 2020، وذلك بعد تشغيل مشروع الوقود النظيف ومصفاة الزُور الجاري بناؤها حاليا.
وأضاف المطيري أن خيارات التمويل لاستراتيجية الشركة تشمل التمويل الذاتي أو من مؤسسة البترول الكويتية أو الاقتراض من البنوك المحلية أو الأجنبية. لكنه لم يحدد أي خيار سيؤخذ به.
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