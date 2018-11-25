شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.54%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.86%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.09%. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.24%.

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