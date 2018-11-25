شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "رواد 2030" يتابع إطلاق حملة "ابدأ مستقبلك" بعدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق اليوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة في مشروع رواد 2030، حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك" بعدد من المحافظات في الفترة من 25-28 نوفمبر الجارى، وذلك استكمالا لسلسلة "أبدأ مستقبلك" التي أطلقها المشروع في محافظات الأقصروالاسماعيلية والقاهرة والجيزة والقليوبية والتى تهدف إلى التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر في المحافظات.

من جانبها، أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحملة هذه المرة مقسمة على مرحلتين، فتبدأ بمحافظات "الإسكندرية، البحيرة، مطروح" يومى 25 و 26 نوفمبر، علي أن تبدأ المرحلة الثانية يومى 27 و 28 نوفمبر الجارى لمحافظات "كفر الشيخ، الغربية، المنوفية" وذلك بمقر المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير، محافظة الإسكندرية.

وأضافت أن الحملة تأتي في إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال وفي إطار الخطة التى تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم، ومن أجل العمل علي إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تساهم في تحفيز الطلاب علي القيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل، ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة في الأسواق وذلك من خلال تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية علي أرض الواقع.

كما أشارت الدكتورة غادة خليل، مدير المكتب الفنى بوزارة التخطيط ومدير مشروع رواد 2030 إلي أنه من المستهدف بحملة "أبدأ مستقبل" بتلك المحافظات الست، تدريب عدد 174.893 طالب، وعدد 330 مدرسا و96 مدير مدرسة وموجه عمومى، وذلك بكل المدارس الحكومية التابعة لكل الإدارات التعليمية لتلك المحافظات.

كما أوضحت غادة خليل أنه تم إنشاء مشروع رواد 2030 بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة بهم والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطنى وتنويع مصادر الدخل، مؤكدة علي الاهتمام بإعداد جيل قادرعلى الإبداع والابتكار، مع التوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر منذ الصغر.

وقالت مدير مشروع رواد 2030 إن الطاقات الإبداعية لدى شباب المجتمع لابد من الاستفادة منها والعمل على توظيفها وذلك لضمان تحقيق النمو الاقتصادى القائم على الابتكار والإبداع، موضحة أن كل رائد أعمال ناجح يستطيع أن يساهم في تحسين الوضع الحالى، والعمل على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة.

يذكر أن الحملة التوعوية "ابدأ مستقبلك" تتم بالتعاون بين مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزارة التجارة والصناعة، وزارة التربية والتعليم، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.