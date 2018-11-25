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شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يشهد ارتفاعا كبيرا -تحليل صباحي- 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 1.04 درهم، فقد تمكن هذا المستوى من دفع السهم لأعلى ليغلق عند مستوى 1.07 درهم، وهو أعلى يحقق السهم على مستوى الجلسة او الأسبوع، وفي الوقت الذي اطلق فيه مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 1.09 درهم كمستوى اول ثم 1.15 درهم، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 1.04 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.05 وبين مستوى المقاومة هو 1.09 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يشهد ارتفاعا كبيرا -تحليل صباحي- 25-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .