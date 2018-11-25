شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يشهد ارتفاعا كبيرا -تحليل صباحي- 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 1.04 درهم، فقد تمكن هذا المستوى من دفع السهم لأعلى ليغلق عند مستوى 1.07 درهم، وهو أعلى يحقق السهم على مستوى الجلسة او الأسبوع، وفي الوقت الذي اطلق فيه مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 1.09 درهم كمستوى اول ثم 1.15 درهم، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 1.04 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.05 وبين مستوى المقاومة هو 1.09 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد