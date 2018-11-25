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شكرا لقرائتكم خبر عن أنعام يشهد ارتفاعاً في احجام التداول – تحليل صباحي – 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أنعام القابضة (4061) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك مع ارتفاع تدريجي ملحوظ في احجام التداول ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 13.91 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 17.08 إلى 8.78) ، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 13.91 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 15.30 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.93 ومستوى المقاومة 15.30 .
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