شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) يسجل أعلى مستوى في تسعة اشهر -تحليل صباحي- 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى، حيث انهى الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى منذ شهر فبراير من العام الحالي، حيث اغلق عند مستوى 39.74 ريال، متجاوزا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 39.40 ريال، مما يعكس ارتفاع وتيرة الشراء في السهم خلال الجلسة، ويواجه السهم حاليا مستوى المقاومة 40.15 ريال، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 42 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 39.40 وبين مستوى المقاومة هو 40.37 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد