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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الدمام

أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف لـ «مكة»، أن أي مهندس درجة أولى، لن يتمكن من دخول المملكة كما كان سابقا، حيث أن الأمر يتطلب خبرة خمس سنوات على الأقل، وتكون لديه صفة مهندس مشارك فما فوق معتمدة من جهة علمية رسمية معترف بها في بلاده، كما تجرى له اختبارات في بلاده قبل أن يتم استقطابه، وذلك ضمن خدمة «اجتياز» التي أطلقتها الهيئة أخيرا، منوها إلى أن الخيار يترك بعد ذلك لصاحب العمل في استقطاب من عدمه.

وأطلقت الهيئة السعودية للمهندسين خدمة (اجتياز) الالكترونية، التي تلزم أي مهندس يرغب العمل في المملكة التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين، قبل قدومه وقبل التعاقد معه ومنحه تأشيرة عمل من قبل الشركات والمكاتب الهندسية والقطاعات الحكومية والخاصة.

وأشار العبداللطيف إلى أن المهندس الوافد تجرى له اختبارات تأهيلية أخرى بعد وصوله للمملكة ليحصل على الدرجة المؤهلة للعمل، وهذا بخلاف ما كان يحدث في السابق حيث كانت تعطى له الصلاحيات فور وصوله اعتمادا على ما كان يحمل من مؤهلات.

لا تأثير على التكلفة

وفيما تخوف مختصون من أن خدمة «اجتياز» التي أطلقتها الهيئة السعودية للمهندسين، يترفع من تكلفة المهندس الأجنبي، استبعد العبداللطيف أن يكون لهذه الخدمة أي دور في رفع التكلفة على القطاع الخاص أو المستهلك النهائي، لافتا إلى أن الجودة هي حق لصاحب العمل وطالب الخدمة الهندسية.

وذكر أن رفع راتب المهندس الوافد نتيجة ارتفاع مستوى جودته يعود للجهة التي استقطبته للعمل لديها وبحسب اتفاق المهندس معها حيث لا تتدخل هيئة المهندسين في هذا الأمر.

منح الأولوية للسعوديين

وأشار العبداللطيف إلى أن هذه الخدمة تهدف لرفع جودة المهندس المستقدم للمملكة، كما أنها ستنظف قطاع الهندسة من الشهادات المزورة والمهندسين الوهميين.

وشدد على أن خدمة اجتياز ستسهم إلى جانب التخلص من المهندسين الوافدين من غير ذوي الكفاءة، في إتاحة الفرص للمهندسين السعوديين خاصة من حديثي التخرج، وتوفر فرصا وظيفية لهم، وإعطائهم الأولوية في التوظيف في مختلف قطاعات الأعمال الهندسية، إضافة إلى تقليص المبالغ المالية الطائلة التي يتم تحويلها إلى الخارج.

إجراء تنظيمي مهم

بدوره أكد الأستاذ المشارك بكلية الهندسة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والمسؤول عن مشاريع الطاقة الشمسية بالجامعة الدكتور فهد العمري، أن ما قامت به هيئة المهندسين هو إجراء تنظيمي بحت سيسهل تنظيم السوق الهندسي السعودي، ولكن لن يكون له دور ملموس في رفع جودة الأداء ما لم يتم اشتراط اجتياز الاختبارات الدولية الأساسية للمهندسين.

التطبيق على العاملين

ولفت العمري إلى أن من شأن الإجراء زيادة فرص المهندسين السعوديين لأنها ستحد من تواجد حاملي الشهادات الوهمية وعديمي الخبرة، وستزداد الفائدة من هذا الإجراء بشكل كبير إذا ما طبق على المهندسين العاملين حاليا في السوق السعودي.

تحتاج لخطوات أخرى

وأوضح العمري أن خدمة «اجتياز» التي تم اعتمادها لن ترفع تكلفة المهندسين لأنها ما زالت دون الحد الأدنى المطلوب لضمان الجودة والحد من النزف المالي الحاصل حاليا بسبب ضعف مؤهلات المهندسين العاملين بالسوق، إلا أنها إجمالا هي خطوة في الاتجاه الصحيح وتحتاج إلى خطوات أخرى لإصلاح السوق الهندسي.

الخدمة تضمن الجودة

وقال أمين عام الجمعية السعودية للطاقة المتجددة المهندس عبدالله السبيعي، إن خدمة اجتياز كافية لضمان الجودة بربط جميع القطاعات التي لها علاقة بالاستقدام وتوظيف المهندسين الوافدين في نظام موحد، والذي بدوره سيساعد على تحسين وضبط العمليات السابقة والتالية لعملية التدقيق بالخبرات وفحص الشهادات بالهيئة السعودية للمهندسين مما يضمن عدم توظيفهم إلا بالشروط التي يجب توفرها.

ولفت إلى أن الخدمة الجديدة قطعت الطريق بكل تأكيد على أصحاب الشهادات الوهمية أو من جامعات غير معتمدة، وكذلك أصحاب الخبرة القليلة، والذين لا يمانعون في تقاضي رواتب متدنية وامتيازتهم أقل.

لا استقدام لعديمي الخبرة

وأشار السبيعي إلى أن فرص توظيف المهندس السعودي ستزيد في الوقت الذي سيتوقف فيه استقدام المهندسين الوافدين الذين تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، وارتفاع تكاليف المهندسين الوافدين أصحاب الشهادات الجامعية المتميزة والخبرة العالية.

3 شروط للاجتياز:

خمس سنوات خبرة توثيق الشهادة من جهة معتمدة ومعترف بها اجتياز اختبار أساسيات الهندسة

تسهيل الإجراءات على الراغبين في العمل في المملكة

تسهيل الإجراءات على أصحاب العمل والقطاعات المختلفة في الدول الأخرى المصدرة للمهندسين

رفع مستوى جودة قطاع الهندسة ومنع دخول مهندسين وهميين

إتاحة فرص العمل للمهندسين السعوديين خاصة المتخرجين حديثا