شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يعاني من الضغوط السلبية - تحليل صباحي - 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق مؤشرالسوق الأول الكويتي (BKP) على انخفاض جديد في آخر جلساته ، وذلك وسط تداولاته بنطاق قناة سعريه هابطة على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.08% بما يعادل -4.47 نقطة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 5219.77 ، طيلة ثبات المقاومة 5280.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5219.77 ومستوى المقاومة 5306.93 .