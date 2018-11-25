شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يعاني من الضغوط السلبية - تحليل صباحي - 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق مؤشرالسوق الأول الكويتي (BKP) على انخفاض جديد في آخر جلساته ، وذلك وسط تداولاته بنطاق قناة سعريه هابطة على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.08% بما يعادل -4.47 نقطة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 5219.77 ، طيلة ثبات المقاومة 5280.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5219.77 ومستوى المقاومة 5306.93 .
شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يعاني من الضغوط السلبية - تحليل صباحي - 25-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .