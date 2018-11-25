شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعاً بآخر تداولات الأسبوع المنصرم ، وذلك في ظل استمرار تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته الاخيرة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحاول المؤشر بذلك تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.24% بما يعادل 92.96 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 7407.27 ، طيلة ثبات المقاومة 7702.25 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7407.27 ومستوى المقاومة 7702.25 . عدد أسهم الشركات الرابحة 135 عدد أسهم الشركات الخاسرة 39 عدد أسهم الشركات الثابتة 12 عدد أسهم الشركات المتداولة 186

شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 25-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .