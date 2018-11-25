شكرا لقرائتكم خبر عن المنتجعات يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الشركة الدولية للمنتجعات (IRC) في آخر جلساته ، وذلك وسط تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.35% بما يعادل -0.30 نقطة ، ليحاول بذلك تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد . ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 20.10 ، ليستهدف مستوى المقاومة 26.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.00 ومستوى المقاومة 24.00 .

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