شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة الاستثمارات الوطنية (NINV) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.59% بما يعادل -0.50 نقطة ، وذلك في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 90.10 ، ليستهدف مستوى الدعم 80.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 80.00 ومستوى المقاومة 90.10 .