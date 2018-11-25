- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة الاستثمارات الوطنية (NINV) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.59% بما يعادل -0.50 نقطة ، وذلك في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 90.10 ، ليستهدف مستوى الدعم 80.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 80.00 ومستوى المقاومة 90.10 .
شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 25-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .