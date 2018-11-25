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شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير يغلق على انخفاض جديد – تحليل صباحي – 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعاني سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري (TAAMEER) من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليأتي انخفاضه الأخير كنتيجة طبيعية وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.08% بما يعادل -0.30 نقطة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 25.70 ، طيلة ثبات المقاومة 30.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.70 ومستوى المقاومة 28.40 .
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