شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات يواجه مقاومة قوية – تحليل صباحي – 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (NIND) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.63% بما يعادل 1.00 نقطة ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بالتزامن مع ملامسته لمستوى المقاومة المحوري 159.10 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 135.00 إلى 174.00) .

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 154.50 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها ، طيلة استقراره أدنى مستوى 159.10 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 154.50 ومستوى المقاومة 160.00 .