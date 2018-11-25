شكرا لقرائتكم خبر عن الانماء ينخفض بعد ملامسته لخط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة الانماء العقارية (ERESCO) في آخر جلساته ، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البايني المرفق ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.72% بما يعادل -0.90 نقطة ، أمام الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 33.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 31.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.00 ومستوى المقاومة 34.00 .