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شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 53.28 ، يأتي انخفاض سهم شركة عقارات الكويت (KRE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 68.30 إلى 44.00) ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.49% بما يعادل -0.80 نقطة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 53.28 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 56.15 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 51.30 ومستوى المقاومة 56.15 .
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