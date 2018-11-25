شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني يرتفع بعد استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك الكويت الوطني (NBK) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.24% بما يعادل 2.00 نقطة ، وذلك على اثر استناده لدعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 837.00 ، طيلة ثبات الدعم 820.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 809.00 ومستوى المقاومة 837.00 .