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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني يرتفع بعد استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك الكويت الوطني (NBK) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.24% بما يعادل 2.00 نقطة ، وذلك على اثر استناده لدعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 837.00 ، طيلة ثبات الدعم 820.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 809.00 ومستوى المقاومة 837.00 .
شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني يرتفع بعد استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 25-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .