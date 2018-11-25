شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يرتفع بالمنطقة السلبية – تحليل صباحي - 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مصرف الإنماء (1150) على ارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.29% بما يعادل 0.06 ريال ، ويأتي هذا الارتفاع وسط محاولات السهم تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وتعويض بعض خسائره السابقة ، ولكن رغم ذلك يستقر أدنى مستوى المقاومة 21.03 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 17.00 إلى 23.52) ، ويعاني من الضغط السلبي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 21.03 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 20.26 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.26 ومستوى المقاومة 21.24 .