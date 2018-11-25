شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية تجرى اتصالات مع "التموين" لتبكير موعد الأوكازيون الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف يحيى زنانيرى، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك اتصالات مع وزارة التموين لتبكير موعد الأوكازيون الشتوى ليكون الأسبوع الأول يناير 2019 بدلا من الأسبوع الأول من فبراير بهدف زيادة المبيعات وتحريك السوق ومواجهة ركود عملية البيع.

وقال لـ"الخليج 365"، إن هناك زيادة فى أسعار ملابس الشتاء هذا العام بنسبة تراوحت ما بين 15 وحتى 20% لجميع الأصناف سواء "رجالى - حريمى - أطفال".، بسبب تحرك تكاليف الإنتاج ونتيجة لرفع أسعار المحروقات والكهرباء الأمر الذى تقوم المصانع بتحميله على المنتج النهائى.

وبشأن توقعاته لحركة المبيعات قال "زنانيرى" إن الموسم الشتوى الحالى لن يختلف كثيرا عن الموسم الماضى ولن يحدث زيادة فى المبيعات وقد يكون هناك تراجع محدود فيها بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتعدل الأولويات للأسرة المصرية، لافتا إلى أن الأسر حاليا قد تؤجل شراء الملابس والاعتماد على ملابس العام الماضى.