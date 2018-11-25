3 آلاف عسكري يستفيدون من مبادرة القروض السكنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

استفاد نحو 3000 عسكري من مبادرة «القروض السكنية للعسكريين في الخدمة» خلال شهرين فقط، بحسب المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، مشيرا إلى أن الشريحة المستهدفة من المبادرة العسكريون في الخدمة المسجلون في قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان (برنامج سكني)، وتشمل المبادرة القطاعات العسكرية، وهي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الحرس الملكي، ورئاسة أمن الدولة، والرئاسة العامة للاستخبارات.

وأوضح أن المنتجات التمويلية المتاحة للمستفيدين من المبادرة تتنوع ما بين «شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق أو من مشاريع وزارة الإسكان، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء من مشاريع الوزارة، أو البناء الذاتي».

ودعا المستفيدين من المبادرة إلى التسجيل أو تحديث بياناتهم في برامج «الدعم السكني» في وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية ثم زيارة إحدى القنوات التالية، الأولى: تعبئة البيانات على صفحة «المستشار العقاري» في الموقع الالكتروني لصندوق التنمية العقارية redf.gov.sa، والثانية: زيارة أحد فروع الصندوق العقاري المنتشرة في مناطق ومدن المملكة، كما يمكن زيارة إحدى الجهات التمويلية المشاركة في المبادرة، وهي بنوك «الأهلي، الرياض، البلاد، السعودي الفرنسي، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء» (تقدم كل المنتجات)، و»العربي، السعودي للاستثمار، ساب، الجزيرة»، بالإضافة إلى شركتي «تمليك ودويتشه الخليج للتمويل»، وتقدم منتجات شراء الوحدات الجاهزة ووحدات تحت الإنشاء فقط.

وتندرج مبادرة «القروض السكنية للعسكريين في الخدمة» ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي أطلقتها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» بشراكة مع «برنامج سكني».

وتهدف المبادرة إلى تمكين حصول منسوبي القطاعات العسكرية في الخدمة على السكن الملائم عبر تقديم قرض إضافي حسن بحد أقصى 140 ألف ريال، إضافة إلى تغطية أرباح التمويل المقدم من قبل الجهات التمويلية عبر برنامج «القرض العقاري» لمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال، على أن يبدأ المستفيد بسداد القرض الحسن بعد الانتهاء من سداد التمويل الأساسي، أي بعد 15 إلى 25 عاما بحد أقصى، وستتم جدولة الأقساط بحسب الدخل الشهري للمستفيد حينها.

القطاعات العسكرية التي تشملها المبادرة:

وزارة الدفاع

وزارة الداخلية

وزارة الحرس الوطني

رئاسة الحرس الملكي

رئاسة أمن الدولة

الرئاسة العامة للاستخبارات

المنتجات التمويلية المتاحة للمستفيدين:

شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق

شراء وحدات من مشاريع وزارة الإسكان

شراء وحدة تحت الإنشاء من مشاريع الوزارة

البناء الذاتي

قنوات الوصول إلى المبادرة:

صفحة «المستشار العقاري» بموقع الصندوق العقاري

زيارة إحدى الجهات التمويلية المشاركة في المبادرة

زيارة أحد فروع الصندوق العقاري

الجهات التمويلية المشاركة بالمبادرة: