شكرا لقرائتكم خبر عن محلل: تراجع البورصة ضمن عمليات جنى أرباح طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، أنهى تعاملات الأسبوع الماضى على انخفاض ليغلق عند مستوى 13675 نقطة، وذلك فى إطار عمليات جنى أرباح طبيعية بعد أن تمكنت القوة الشرائية من دفع المؤشر لاختبار مستوى المقاومة 14000 نقطة، إلا أن أحجام التداولات المصاحبة للصعود جاءت أقل من متوسطتها مع عدم استجابة جماعية للصعود من قبل الأسهم القيادية الأمر الذى دفع المؤشر للتراجع لاتخاذ مزيد من العزم.

وأضافت ميادة أمين، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن تراجعات البورصة تبقى فى النطاق الطبيعى لعمليات جنى الأرباح، وذلك طالما حافظ المؤشر الرئيسى على الاستقرار أعلى منطقة الدعم بين 13500-13400 نقطة، كما أن المؤشر الرئيسى مازال لديه مزيد من المستهدفات للصعود على الأجل القصير، والتى تتحقق فى حالة نجاحه فى اختراق مستوى المقاومة 14000 نقطة، والذى يمثل بوابة صعود لوتيرة أسرع من الارتفاعات إلى مستويات 14600- 14800- 15100 نقطة على التوالى.

وأوصت ميادة أمين، المتعاملين بالبورصة بالاحتفاظ بالأسهم، ومراقبة أحجام التداولات ومدى قدرتها على التماسك واحترام مستويات الدعم الهامة لكل سهم.