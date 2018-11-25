شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة العقارية (RAKPROP) يعوض خسائر الأربعاء -تحليل صباحي- 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس مرتفعا عند مستوى 0.549 درهم، مقتربا من هدفه السعري المتوقع والذي يعد مستوى الدعم الحالي عند 0.53 درهم، حيث يقابل خط القناة الهابط متوسط الأجل، وفي ظل ظهور انحراف إيجابي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يرتفع السهم لمستوى المقاومة القوي عند 0.60 درهم، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0.53 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.54 وبين مستوى المقاومة هو 0.56 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد