شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف أبوظبي الاسلامي (ADIB) مازالت الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازالت الأنظار تتجه لأسفل في الاجل القصير للسهم، حيث انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي الخميس عند مستوى 4.10 درهم، في ظل شبه غياب تام لكميات التداول، وفي الوقت الذي يعكس فيه مؤشر استوكاستيك حالة من الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم حركة تصحيحية لأسفل قد تصل الى 4 درهم كمستوى اول ثم 3.80 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 4.25 درهم، حيث يعد هذا المستوى هو المستوى المحوري خلال الأيام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.08 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.12 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط