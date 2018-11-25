شكرا لقرائتكم خبر عن دانة غاز (DANA) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم سلسلة التراجعات والتي بداها منذ بداية شهر أكتوبر من العام الحالي، لينهي بذلك جلسة الخميس منخفضا عند مستوى 1.03 درهم، مقتربا من هدفه السعري المتوقع عند 1 درهم، والذي يعد مستوى الدعم الحالي، في الوقت الذي تعكس فيه المؤشرات الفنية استمرار الميل الهابط والضغوط البيعية للسهم، لذلك نحذر من اختراق السهم لمستوى الدعم الحالي عند 1، حيث في هذه الحالة سيواصل تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 0.95 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.00 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.05 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط