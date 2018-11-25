شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة كابيتال (OILC) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي وانهى تداولات الخميس عند مستوى 1.87 درهم، ليخترق بذلك مستوى الدعم الهام عند 1.90 درهم، وبالتزامن مع اختراق السهم للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، في إشارة الى ان القوى البيعية سيطرت مرة أخرى على تداولات السهم في الاجل القصير والمتوسط، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات قد تصل الى 1.83 درهم كمستوى اول ثم 1.79 درهم كمستوى ثان، شرط استقرار السهم أسفل مستوى 1.91 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.85 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.89 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط