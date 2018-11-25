شكرا لقرائتكم خبر عن ادنوك للتوزيع (ADNOCDIST) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق الأسبوع الماضي منخفضا عند ادنى مستوى خلال الجلسة 2.31 درهم، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 2.34 درهم، وهو المستوى الذي فشل السهم الارتفاع عنه طيلة فترة الجلسة، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 2.26 درهم كمستوى اول ثم 2.13 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 2.37 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.29 درهم وبين مستوى المقاومة هو 2.33 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط