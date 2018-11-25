شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبوظبي الوطنية للفنادق (ADNH) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم كما توقعنا خلال تقاريرنا السابقة لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 3.10 درهم، بالرغم من انه استهل الجلسة عند مستوى 3.44 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 3.45 درهم منعت السهم من الارتفاع، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تدفع بالسهم لأسفل لمستوى الدعم 2.80 درهم كمستوى اول، ثم 2.25 درهم كمستوى ثان، شرط ثبات السهم أسفل مستوى 3.45 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.90 درهم وبين مستوى المقاومة هو 3.30 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط