شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (TAQA) الدببة تنتصر الخميس -تحليل صباحي- 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا كبيرا خلال جلسة الخميس، حيث اغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة عند 0.98 درهم، في إشارة الى سيطرة القوى البيعية على تداولات السهم خلال الجلسة، خاصة في ظل ارتفاع كمية التداول، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 1.03 درهم، وبالتزامن مع اختراقه للحد السفلي من مؤشر "Bollinger Bands " مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 0.90 درهم كمستوى اول ثم 0.82 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 1.04 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.95 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.01 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط