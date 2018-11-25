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شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك للتمويل (AMLAK) التشاؤم يسيطر على التداولات -تحليل صباحي- 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت حالة من التشاؤم على تداولات السهم خلال الجلسات السابقة بداية منذ أسبوعين، حيث عمق السهم خسائره وانهى الأسبوع الماضي عند مستوى 0.51 درهم، ليواصل بذلك انخفاضاته التاريخية التي لم يشهدها السهم منذ بداية تداوله، مقتربا من هدفه السعري الأول عند 0.50 درهم، والذي في حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي والنفسي عند 0.45 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.50 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.52 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك للتمويل (AMLAK) التشاؤم يسيطر على التداولات -تحليل صباحي- 25-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .