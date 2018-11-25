شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك للتمويل (AMLAK) التشاؤم يسيطر على التداولات -تحليل صباحي- 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت حالة من التشاؤم على تداولات السهم خلال الجلسات السابقة بداية منذ أسبوعين، حيث عمق السهم خسائره وانهى الأسبوع الماضي عند مستوى 0.51 درهم، ليواصل بذلك انخفاضاته التاريخية التي لم يشهدها السهم منذ بداية تداوله، مقتربا من هدفه السعري الأول عند 0.50 درهم، والذي في حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي والنفسي عند 0.45 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.50 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.52 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط