شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) يقترب من هدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 0.604 درهم، مقتربا بذلك من هدفه السعري الثاني عند مستوى 0.59 درهم، والذي أشرنا اليه في تقاريرنا السابقة منذ منتصف الشهر الماضي، كما يعد ايضا مستوى الدعم الحالي، وبالتزامن مع تداول مؤشر ماكد أسفل خط الصفر، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 0.51 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.58 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.62 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط