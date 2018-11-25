شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) يشهد تذبذب في الأداء -تحليل صباحي- 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في رابع جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 0.343 درهم، في ظل تراجع كميات التداول نهاية الأسبوع، مما يعكس حالة التذبذب التي يشهدها السهم حاليا، حيث يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 0.335 درهم ومستوى 0.35 درهم، وهو ما يدفعنا بالقول بانه يجب علينا الانتظار حتى يخترق السهم احد المستويين المذكورين للوقوف على الاتجاه القادم للسهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.34 وبين مستوى المقاومة هو 0.34 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد