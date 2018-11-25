شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يتلقى دعما في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد المؤشر لأعلى نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 4984 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 4950 نقطة، حيث يقابل عنده هذا المستوى المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، وتعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور، فسيعد ذلك إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 4850 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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