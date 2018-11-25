شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر اخر جلسات الأسبوع الماضي منخفضا بشكل طفيف، حيث اغلق عند مستوى 2754 نقطة، في ظل تحرك المؤشر في نطاق ضيق للغاية خلال الجلسة، مصحوبا بتدني قيم التداول منذ الأسبوع قبل الماضي، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع عودة مرة أخرى لمستوى الدعم القوي عند 2710 نقطة، شرط بقاء المؤشر أسفل مستوى 2790 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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