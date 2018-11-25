شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 25-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من انهاء اخر جلسات الأسبوع الماضي مرتفعا، حيث اغلق عند مستوى 10328 نقطة، ليشهد بذلك جلسة هادئة حيث سجل ارتفاع بلغ 10356 نقطة، بينما ادنى مستوى 10265 نقطة، ملامسا بذلك خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة، الا ان المقاومة الأهم عند مستوى 10500 نقطة، والذي لا نتوقع ان يتجاوزها المؤشر في الاجل القصير، لذلك نتوقع عودة مرة أخرى لمستوى الدعم الهام عند 10000 نقطة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 10500 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم

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