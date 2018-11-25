شكرا لقرائتكم ترامب ينفي إستيائه من وزير الخزانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - رويترز | منذ ساعتين في 25 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 24 نوفمبر 2018 / 21:54

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على "تويتر" إنه "سعيد وفخور جداً" بأداء وزير الخزانة ستيفن منوتشين، بعدما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب عبر عن استيائه من منوتشين.



وقال ترامب: "أنا سعيد وفخور للغاية بالعمل الذي أنجزه وزير الخزانة ستيفن منوتشين".

وكانت "وول ستريت جورنال" أشارت إلى أن ترامب يلوم منوتشين على تعيين رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول الذي يرفع أسعار الفائدة الأميركية بشكل مطرد. ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب يشعر بالقلق من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يقلل المكاسب الاقتصادية قبل مسعاه لإعادة انتخابه عا م2020.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها إن ترامب عبر أيضاً عن استيائه من منوتشين بسبب إضطرابات سوق الأسهم وتشكك وزير الخزانة في الإجراءات التجارية التي اتخذها البيت الأبيض ضد الصين، وسأل: "إذا كان منوتشين جيداً، فلماذا يحدث ذلك"؟

وقال ترامب على تويتر: "الأخبار الكاذبة تحب أن تكتب قصصاً على النقيض، نقلاً عن مصادر زائفة أو أشخاص غيورين، لكنها ليست حقيقية".

ونقلت الصحيفة عن مصدر قالت إنه مطلع على المسألة، أنه خلال محادثة مع أحد الذين أشادوا بأداء منوتشين قام ترامب بالتطرق إلى الاضطراب في سوق الأسهم وسأل "إذا كان (منوتشين) جيدًا، فلماذا يحدث ذلك؟".

ووفقاً لـ"وول ستريت جورنال"، يخشى مؤيدو منوتشين من أن يلقى الأخير مصير وزير العدل السابق جيف سيشنز أو وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون.