شكرا لقرائتكم خبر عن خبيران: إعلانات سداد ديون المتعثرين تنطوي على جرائم مالية والان نبدء بالتفاصيل

حذر خبراء من مخاطر التعامل مع إعلانات وملصقات، يتم وضعها على أجهزة الصراف الآلي وأعمدة الكهرباء، في ظاهرة تروج لأشخاص يعرضون خدمات سداد ديون المقترضين المتعثرين لدى البنوك، وإقراض الغير.

وأشاروا إلى أنها تنطوي على جرائم مالية وأن1شطة مالية غير مرخصة يترتب عليها عقوبات، إضافة إلى ارتفاع أسعارها وقيم الضمانات المقدمة منها.

» مخالفة النظام

وأكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ«اليوم»، عدم وجود محلات لتقديم خدمة تسديد المديونيات، مشيرا إلى أن من وراء الظاهرة أشخاص يستخدمون أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك في وضع ملصقاتهم وأرقام الهواتف للاتصال عليهم والتعامل معهم، مبينا أنه تم رصد 458 ألف حساب في «تويتر» وشبكة الإنترنت، تعود لأشخاص يمارسون بشكل غير نظامي وغير قانوني عمليات تسديد المديونيات وتمويل المشاريع.

ولفت إلى قيام البنوك بمجهود كبير في التوعية بمخاطر التعامل مع هذا النوع من الملصقات وباشرت إزالتها أولا بأول، وأبان أن هؤلاء الأشخاص يعدون مخالفين جوهرا ومضمونا لنظام مراقبة البنوك وتحديدا في المادة الثانية والخامسة التي توضح من هم الأشخاص المرخصون لمزاولة العمليات المصرفية، إضافة إلى مخالفتهم لنظام مراقبة البنوك بشكل عام وتطبق في حقهم ما ورد من نصوص العقوبات التي تضمنتها المادة 23 من نظام مراقبة البنوك، والتي حددت العقوبات التي تنطبق على كل من يمارس أي عمل مصرفي دون ترخيص..

» تمويل جريء

ولفت حافظ إلى أن هناك مخاطر عديدة في معاملات هذه الأنشطة، وأولها أسعار الخدمة حيث إنها قد تكون مضاعفة مقارنة بما تمنحه الجهات النظامية كالبنوك أو شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى أن بعض إعلاناتهم تشير إلى أن لديهم إمكانية السداد للمتعثر، الذي لديه سجل تعثر في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، ويمكنهم منح المتعثر بما يسمى «التمويل الجريء»، وأكد على عدم صحة زعمهم بأنهم يؤدون الخدمة بأسعار أفضل.

» غسل أموال

وقال حافظ: إنهم قد يطلبون مبالغ كبيرة جدا على سبيل الضمانات وذلك لأن نشاطهم غير مرخص وغير نظامي إضافة إلى تعاملهم مع أشخاص من المحتمل ألا يكون لديهم الجدارة الائتمانية والقدرة على السداد، وبالتالي فهم يضاعفون مبالغ الضمانات بما يغطي جزءا كبيرا من هذه المخاطر، مؤكدا بدوره أنه قد يكون هناك نوع من أنواع الاحتيال يتم ضمن عمليات تنطوي على غسل أموال، مشيرا إلى أن البنوك السعودية نبهت، تحت مظلة لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، في أكثر من مناسبة وفي جميع وسائل الإعلام المتاحة، أفراد المجتمع وعملاء البنوك بعدم الانسياق والتعامل مع هذا النوع من الملصقات.

» آثار سلبية

من جانبه، قال المستشار والمختص في الالتزام والجرائم المالية ياسر الطائفي: عند بحثي واتصالي مع أحد هؤلاء أفادني بأنه مكتب مرخص ونظامي، مشيرا إلى أنهم يقومون بإيهام الأشخاص بأنهم مرخصون ونظاميون، وعند طلب السجل التجاري نكتشف أنه مكتب خدمات عامة.

وأضاف: هذه الأعمال مخالفة لنظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التمويل، ولها انعكاسات وآثار سلبية اقتصادية ومالية بما تساهم به من مساعدة على انتشار ظاهرة الاحتيال وغسل الأموال.

وأشار إلى أن السبب في انتشار الظاهرة عدم معرفة هذه المكاتب غير المرخصة بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونوه بالدور الذي تقوم به المؤسسات المالية من مراقبة لعمليات سداد المديونيات ومنح القروض ورفع التقارير عنها للجهات المعنية، مشيرا إلى أن العقوبات التي تطبقها مؤسسة النقد العربي السعودي على من يمارس التمويل بغير ترخيص تصل إلى السجن لمدة قد تمتد لعامين وغرامة قد تصل ٥٠٠ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.