شكرا لقرائتكم خبر عن 54 صفقة عقارية خلال الشهر الحالي في مدينة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

كشفت المؤشرات العقارية لوزارة العدل لشهر نوفمبر الجاري في مدينة الدمام عن تراجع عدد الصفقات العقارية في القطاعين السكني والتجاري إلى 54 صفقة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2017م، والذي بلغ عدد الصفقات فيه 95 صفقة.

» صفقات الربع الثاني

يشار إلى أن المؤشر سجل انخفاضا في إجمالي عدد الصفقات بالربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2017م بنسبة 15.178%، منخفضا 7.880 صفقة عقارية من إجمالي 44.036 صفقة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 32.210.229.643 ريالا، ليسجل أيضا تراجعا في قيمة الصفقات عن العام الماضي بنسبة 31.2% بواقع 14.610.349.151 ريالا مقارنة بما سجلته المؤشرات في الربع الثاني من العام الماضي 2017م.

» السكني والتجاري

وسجل إجمالي عدد الصفقات في القطاع السكني خلال الربع الثاني انخفاضا بنسبة 14.525% بانخفاض بلغ 6.579 صفقة عقارية سكنية، لينخفض إجمالي قيمتها إلى 10.079.614.609 ريالات.

كما سجل إجمالي عدد الصفقات في القطاع التجاري انخفاضا مماثلا في النصف الثاني من العام الحالي بنسبة 19.643% بانخفاض بلغ 1.301 صفقة، وانخفض إجمالي قيمتها بنسبة 33.2% بانخفاض بلغ 4.530.734.542 ريالا مقارنة بما سجلته المؤشرات في نفس الفترة من العام المنصرم 2017م.