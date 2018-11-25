شكرا لقرائتكم خبر عن 54 صفقة عقارية خلال الشهر الحالي في مدينة الدمام والان نبدء بالتفاصيل
» صفقات الربع الثاني
يشار إلى أن المؤشر سجل انخفاضا في إجمالي عدد الصفقات بالربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2017م بنسبة 15.178%، منخفضا 7.880 صفقة عقارية من إجمالي 44.036 صفقة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 32.210.229.643 ريالا، ليسجل أيضا تراجعا في قيمة الصفقات عن العام الماضي بنسبة 31.2% بواقع 14.610.349.151 ريالا مقارنة بما سجلته المؤشرات في الربع الثاني من العام الماضي 2017م.
» السكني والتجاري
وسجل إجمالي عدد الصفقات في القطاع السكني خلال الربع الثاني انخفاضا بنسبة 14.525% بانخفاض بلغ 6.579 صفقة عقارية سكنية، لينخفض إجمالي قيمتها إلى 10.079.614.609 ريالات.
كما سجل إجمالي عدد الصفقات في القطاع التجاري انخفاضا مماثلا في النصف الثاني من العام الحالي بنسبة 19.643% بانخفاض بلغ 1.301 صفقة، وانخفض إجمالي قيمتها بنسبة 33.2% بانخفاض بلغ 4.530.734.542 ريالا مقارنة بما سجلته المؤشرات في نفس الفترة من العام المنصرم 2017م.
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