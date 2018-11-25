«أراضي دبي» تستعرض فرص الاستثمار العقاري في أذربيجان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:

”الخليج 365”

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي الجهة الرئيسية الراعية النسخة الرابعة من معرض «ريك إكسبو 2018» الذي استضافته العاصمة الأذربيجانية باكو على مدار ثلاثة أيام في مركز «باكو إكسبو».

ويأتي تنظيم المعرض متناغمًا مع التوسع في الاقتصاد المحلي في أذربيجان، وتسجيل زيادة في الطلب على الاستثمار في الخارج.

ويشهد هذا الحدث الذي يعتبر المعرض العقاري الدولي الوحيد الذي يقام في أذربيجان، مشاركة مجموعة من الشركات العالمية من أذربيجان وجورجيا والجبل الأسود والبرتغال وإسبانيا وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يساعد على استقطاب آلاف الزوار.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام أراضي دبي: «يسعدنا في أراضي دبي تسجيل حضورنا في هذا الحدث المتميز، وتوفير الدعم لشركاتنا المحلية التي تعرض مجموعة من أبرز المشاريع العقارية، لإظهار تميز قطاعنا، وما تقدمه مدينتنا من فرص وتسهيلات للمستثمرين».

وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي: «تهدف مشاركتنا في نسخة هذا العام من المعرض إلى الربط بين العارضين من هذه الدول مع آلاف المستثمرين العقاريين الذين يبحثون عن أفضل الفرص الاستثمارية في دبي».