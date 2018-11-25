أكبر عملية تخارج من السندات الأمريكية في ربع قرن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتخذ المستثمرون موقفاً حذراً حيال السندات الأمريكية؛ انعكس في حجم التخارج منها في شهر أكتوبر/‏‏تشرين الأول الماضي، الذي زاد على 53 مليار دولار.

فقد سحبت صناديق الاستثمار التباديلة والصناديق المدرجة، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها 1.2 مليار دولار من السندات خلال أسبوع؛ منها 131 مليون دولار لصناديق تستثمر في سندات المرافق.

وسجل التخارج لشهر أكتوبر أكبر عملية نزوح من السندات منذ عام 1992 (26 عاماً، أو ما يزيد على ربع قرن)، طبقاً لتقرير شركة «ليبار»، التي قالت إن التخارج من السندات خلال أكتوبر هو الثاني عشر على أساس شهري منذ عام 2009.

وقالت مونيكا إيريكسون مدير صندوق «دابل لاين»، إن هذا المسار مرشح للاستمرار في ظل شح العائد على الاستثمار في السندات، خاصة تلك المصنفة على أنها سندات استثمار، والتي بحوزة المستثمرين من الأفراد. وعلى الطرف الآخر من الطيف الائتماني، اشترت صناديق الأوعية المالية منخفضة درجة المخاطر، وهي الصناديق، التي يكدس فيها المستثمرون كميات نقد كبيرة لآجال قصيرة، أوعية مالية بقيمة 12.4 مليار دولار خلال الأسبوع قبل الماضي الماضي، وهو الأسبوع الرابع على التوالي، الذي يشهد إقبالاً كبيراً على هذا النوع من الأوعية.

وواجه مديرو الصناديق، الذين يستثمرون في صفقات شراء الديون، صعوبات في تحقيق نتائج ترضي عملاءهم وسط استمرار الخسائر، التي بدأت تتراكم مع رفع أسعار الفائدة.

وقد تخارجت صناديق الاستثمار الأكثر حساسية لأسعار الفائدة من سندات بقيمة 775 مليون دولار، وهو أعلى رقم على أساس شهري منذ ديسمبر/‏2014، أما صناديق الرعاية الصحية فقد تخارجت من 1.7 مليار دولار. (رويترز)