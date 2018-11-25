«الشعب الصيني» يدعو إلى مراقبة صارمة للشركات القابضة المالية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب بنك الشعب الصيني «البنك المركزي»، بتشديد مراقبة الشركات القابضة المالية بالبلاد، جراء زيادة عدد المخاطر على عملياتها.

وأفادت وكالة أنباء بلومبيرج بأن نائب محافظ البنك تشو هيكسين، قال في كلمة ألقاها في بكين، إن الإجراءات المحتملة تشمل تطبيق ضوابط أكثر صرامة، بشأن دخول السوق ومراقبة أعلى لمصادر التمويل ونسب كفاية رأس المال، إلى جانب إنشاء نظام «جدار حماية» من أجل تنظيم أفضل للصناعة، حسبما ذكرت صحيفة «تشاينا تايمز»، وما يطلق عليها الشركات القابضة المالية، هي تلك التي تمتد عبر قطاعين على الأقل بالصناعة المالية.

واختار بنك الشعب الصيني، خمس شركات من أجل برنامج تجريبي خاص بتشديد الضوابط ويرمي إلى إدخال إجراءات تجريبية في النصف الأول من العام المقبل، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية الشهر الجاري. (د ب أ)