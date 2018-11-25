«منتدى أدنوك» يستعرض فرص الشراكات وآليات النمو الذكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

”الخليج 365”

نظمت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الدورة الأولى من «منتدى أدنوك للاستثمار» في أبوظبي بمشاركة أكثر من 200 من أعضاء مجتمع المال والاستثمار العالمي، وذلك لإطلاعهم على النقلة النوعية التي تشهدها الشركة وخططها لخلق قيمة إضافية وتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، إضافة إلى فرص إبرام شراكات نوعية واستثمارات مشتركة جديدة تشمل مختلف مجالات وجوانب أعمالها.

قام عدد من أعضاء الإدارة العليا في أدنوك خلال المنتدى بتقديم لمحة عن الأصول عالمية المستوى لأدنوك في مختلف مجالات وجوانب الأعمال في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، بالإضافة إلى عمليات الإدارة المالية وإدارة الاستثمار والحوكمة المؤسسية. وسلط المنتدى كذلك الضوء على سجل أدنوك الحافل بالشراكات والاستثمارات المشتركة الناجحة على مدى أكثر من 45 عاماً، والذي تدعمه الموارد الهيدروكربونية الغنية والأصول عالمية المستوى، والمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها القطاع، كما أظهرت العروض التوضيحية دور أدنوك الحيوي كمحرك رئيسي للفرص والحلول المبتكرة والخلاقة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات وأبوظبي.

وفي تصريح بمناسبة المنتدى، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز نمو الاقتصاد المحلي، تركز أدنوك على استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية الأجنبية المباشرة وتهيئة البيئة الملائمة لها، ويقوم منتدى أدنوك الأول للاستثمار بدور محوري في إطلاع مجتمع المال والاستثمار العالمي على الرؤية الطموحة للشركة واستراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي في مختلف مجالات وجوانب قطاع الطاقة، وتأمين وصول منتجاتها لأسواق جديدة، والدور الأساسي الذي تلعبه الشراكات النوعية في تحقيق هذه الأهداف».

وأضاف: «أدنوك مستمرة في جهودها لإبرام شراكات مجدية مع شركاء قادرين على تقديم قيمة إضافية للاستثمار والنمو المشترك، وعلى مدى العامين الماضيين، قمنا بتطوير مجموعة كبيرة من الفرص الجاذبة والمبتكرة للشراكات النوعية والاستثمارات المشتركة، والتي تغطي كلاً من الأسهم والتمويل، بما في ذلك فرص في محفظة مشاريعنا المتعلقة بالبنية التحتية وشركات الخدمات، بالإضافة إلى أعمالنا التشغيلية الرئيسية، ويعكس هذا المنتدى حرص أدنوك على التواصل مع فئات جديدة من الشركاء والمستثمرين العالميين لبحث وتطوير أفكار جديدة والاستثمار معنا لتحقيق المزيد من القيمة».

وتعرف المشاركون إلى التقدم في تنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي، بالإضافة إلى استراتيجيتها الجديدة الشاملة للغاز التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وإمكانية التحول إلى مصدّرٍ له.

واستعرضت أدنوك خلال المنتدى آخر المستجدات في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لاستثمار 165 مليار درهم في مجال التكرير والبتروكيماويات بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات ثلاث مرات لتصل إلى 14.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2025، وإنشاء أكبر مجمع متكامل ومتطور للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم في الرويس. وألقى أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، كلمة خلال المنتدى أكد فيها جاذبية الإمارات وأبوظبي كوجهة عالمية للاستثمار، والدور الرئيسي الذي يلعبه سوق أبوظبي العالمي كمُمكّن للاستثمار في الدولة.

مواكبة متغيرات القطاع

ألقى لورد براون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط البريطانية «بي بي»، كلمة رئيسية حول الاتجاهات الكلية في قطاع الطاقة وكيفية تشكيلها لملامح شركات الطاقة في المستقبل، وجاءت أفكاره متماشية مع استراتيجية أدنوك 2030 ونهجها الجديد الذي يهدف لمواكبة متغيرات وتطورات قطاع الطاقة، بما يضمن استمرار المرونة والقدرة على التكيف والتركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمعرفة للاستفادة من مختلف الفرص المتاحة في الأسواق، مشيراً إلى أنه على مدى ال18شهراً الماضية، اعتمدت أدنوك نهجاً جديداً لتوسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة، إلى جانب تحسين الإدارة الاستباقية لمحفظة الأصول ورأس المال.