«التخفيضات الكبرى» تدعم نمو مبيعات التجزئة 175%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:

سامي مسالمة

شهدت مراكز التسوق والتجزئة في دبي على مدار 3 أيام من الخميس الماضي حتى أمس السبت، إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والوافدين والسياح الأجانب من مختلف الجنسيات، وذلك للاستفادة من حملة التخفيضات التي أطلقتها «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة» بمشاركة مجموعة واسعة من العلامات التجارية تصل إلى نحو 1500 علامة تجارية، وتزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع حيث أتاحت لكافة المتسوقين من مختلف الأعمار انتهاز الفرصة والمشاركة في هذه المبادرة، فيما أتاحت للمتاجر المشاركة تعزيز أرباح الربع الرابع من العام الجاري.

وقد شهدت المبادرة نموا ملحوظا وواسعا بأعداد الزوار والمتسوقين بالإضافة إلى نمو كبير أيضا في مبيعات المحال التجارية المشاركة في الحملة والتي وصلت في بعضها إلى أكثر من 175% نمواً في المبيعات وأكثر من 200% نمواً في إقبال الزوار والمتسوقين على المراكز التجارية التي قدمت عروضا وتخفيضات تراوحت بين 30 و90%، .

كما شكلت المبادرة رافدا كبيرا لقطاع التجزئة بنهاية العام الجاري، ومهدت القطاع لاستقبال قطار التخفيضات الذي سيعود من جديد خلال احتفالات اليوم الوطني الأسبوع المقبل، ومن ثم يواصل مسيرته وصولاً لاحتفالات العام الجديد، قبل أن ينطلق قطار تخفيضات مهرجان دبي للتسوق، الأمر الذي يشكل انتعاشا لقطاع التجزئة مع نهاية العام الجاري. وشهدت مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم في دبي زيادة كبيرة في أعداد المتسوقين والمبيعات خلال عطلة نهاية الأسبوع نظراً للعروض المميزة والتخفيضات الكبيرة لدى المتاجر المشاركة، وقد حققت جميع المتاجر المشاركة نجاحاً هائلاً ضمن مبادرة التخفيضات الكبرى التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وذلك بحسب مصادر عاملة في المجموعة.

وقد كانت عطلة نهاية الأسبوع فرصة فريدة هذه السنة للاستفادة من التخفيضات الهائلة على امتداد مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية العالمية المرحة وفرص الفوز بجوائز قيمة في كل من «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة».

ازدحام كبير

كما شهد ابن بطوطة مول إقبالاً منقطع النظير فاق التوقعات خلال هذه المبادرة التي شاركت فيها المحال التجارية المتواجدة في المول، وقد ازدحمت الأماكن المخصصة لركن السيارات، فقد كانت مبادرة ناجحة بامتياز وفي وقت مناسب فعلاً، حيث قدمت المحال التجارية المشاركة عروضا مختلفة ومتنوعة ومناسبة لكافة الأعمار ومن كلا الجنسين، الأمر الذي ساهم في نمو أعداد المقبلين على هذه المبادرة والتي تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع.

والنمو كان بنسب كبيرة جدا مقارنة مع الفترة الماضية حيث إن الازدحام لم يتوقف منذ بداية اليوم الأول للحملة وصولا إلى يومها الثالث والأخير.

فيما أكدت زينب بدار، مدير التسويق، مركز الغرير أن مشاركة المركز بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في فعاليات مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي استمرت على مدار 3 أيام شكلت رافدا كبيرا لنمو متاجر التجزئة في المركز، حيث شهدنا إقبالا كبيرا من قبل المتسوقين الذين بادروا للاستفادة من العروض المطروحة .

وأشارت إلى أن الزوار استمتعوا بعروض وخصومات استثنائية على أكثر من 290 علامة تجارية مختلفة، وتبرز أهمية هذه الحملة في تعزيز قطاع التجزئة الذي يُعدّ مساهماً رئيسياً في اقتصاد دبي.

175 % نمو المبيعات

وأكد محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «باريس غاليري» أن أعداد المتسوقين في متاجر الشركة تضاعف خلال نهاية عطلة الأسبوع بنسبة 200%، وأن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 175% خلال مشاركة متاجر المجموعة في مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي انطلقت من الخميس إلى السبت بمبادرة من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة».

وأضاف الرئيس التنفيذي للمجموعة: «إن متاجر «باريس غاليري» المنتشرة في أكبر مراكز التسوق في دولة الإمارات شهدت ازدحاماً على مدار عطلة نهاية الأسبوع بالمتسوقين الذين تسابقوا إلى الاستفادة من الخصومات الكبيرة، التي بلغت 90%، وأن الإقبال كان على أرقى العلامات التجارية العالمية من العطور ومستحضرات التجميل والاكسسوارات، لافتاً إلى أن توقيت المبادرة كان ذكياً ومدروساً بعناية ويصب في مصلحة المتسوقين الذين يستعدون لموسم احتفالات سواء باليوم الوطني، أو أعياد الميلاد بنهاية العام الجاري.

كما شهد «دبي مول» إقبالا كثيفا على مدار أيام التخفيضات، وقد ازدحمت الطرق المؤدية إلى مداخل المول بشكل كبير، ما استدعى شرطة دبي إلى إصدار تعليمات بأخذ طرق بديلة وأخذ الحيطة والحذر بسبب الازدحامات المرورية الكبيرة.