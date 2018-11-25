«الشارقة الإسلامي» يفتتح فرعه الجديد في العين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:

”الخليج 365”

افتتح مصرف الشارقة الإسلامي، فرعه الجديد في منطقة استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، والذي يعد الفرع الثاني له في العين، والرابع والثلاثين على مستوى دولة الإمارات.

وقام نبيل أبو علوان، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الشارقة الإسلامي، بافتتاح الفرع الجديد، بحضور عدد من كبار عملاء المصرف وكبار الشخصيات في مدينة العين.

وقال نبيل أبو علوان: «يسعدنا افتتاح فرعنا الثاني في مدينة العين، والرابع والثلاثين على مستوى دولة الإمارات، والذي يتيح لنا خدمة شرائح أكبر من العملاء، الأفراد والشركات والمؤسسات، عبر تقديم مجموعة متنوعة وواسعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويعمل الفرع الجديد من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة التاسعة مساءً استمراراً لاستراتيجية المصرف في توفير فروع تخدم العملاء لفترات عمل تمتد ل 12 ساعة متواصلة، وذلك بهدف التسهيل على عملاء المصرف في مدينة العين».