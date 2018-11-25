لؤلؤ البحرين في إكسبو 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة الثقافة والآثار في البحرين أن المملكة تتطلع للمشاركة في «إكسبو 2020 دبي» من خلال التركيز على مضمون «اللؤلؤ» وقيمته التاريخية والثقافية في تاريخ أهل البحرين. جاء ذلك في تصريحات أمس حول المكتسبات الثقافية التي حققتها المملكة التي توجت باختيار المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2018 كما تستعد لافتتاح المشروع الثقافي الكبير مركز زوار طريق اللؤلؤ الذي يعد علامة بارزة في مملكة البحرين. (وام)