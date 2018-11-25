شكرا لقرائتكم خبر عن لؤلؤ البحرين في إكسبو 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة الثقافة والآثار في البحرين أن المملكة تتطلع للمشاركة في «إكسبو 2020 دبي» من خلال التركيز على مضمون «اللؤلؤ» وقيمته التاريخية والثقافية في تاريخ أهل البحرين. جاء ذلك في تصريحات أمس حول المكتسبات الثقافية التي حققتها المملكة التي توجت باختيار المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2018 كما تستعد لافتتاح المشروع الثقافي الكبير مركز زوار طريق اللؤلؤ الذي يعد علامة بارزة في مملكة البحرين. (وام)
شكرا لقرائتكم خبر عن لؤلؤ البحرين في إكسبو 2020 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .