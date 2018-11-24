شكرا لقرائتكم 3 آلاف عسكري استفادوا من مبادرة القروض السكنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – «الحياة» | منذ 4 ساعات في 24 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 24 نوفمبر 2018 / 17:30

أكد المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن 3000 عسكري تم تمويلهم عبر مبادرة «القروض السكنية للعسكريين في الخدمة» خلال شهرين فقط.



وقال في تصريح له اليوم: «إن الشريحة المستهدفة من المبادرة هم العسكريون في الخدمة المسجلون في قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان (برنامج سكني)، وتشمل المبادرة القطاعات العسكرية: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الحرس الملكي، ورئاسة أمن الدولة والرئاسة العامة للاستخبارات».

وأضاف أن المنتجات التمويلية المتاحة للمستفيدين من المبادرة تتنوع ما بين «شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق أو من مشاريع وزارة الاسكان، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء من مشاريع الوزارة، أو البناء الذاتي».

ودعا المستفيدين من المبادرة إلى التسجيل أو تحديث بياناته في برامج «الدعم السكني» في وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية ثم زيارة إحدى القنوات التالية، الأولى: تعبئة البيانات على صفحة «المستشار العقاري» في الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية، والثانية: القيام بزيارة لأحد فروع الصندوق العقاري المنتشرة في مناطق ومدن المملكة. كما يمكن زيارة إحدى الجهات التمويلية المشاركة في المبادرة، وهي مصارف الأهلي، والرياض، والبلاد، والسعودي الفرنسي، والراجحي، والإنماء، والعربي، والسعودي للاستثمار، وساب، والجزيرة، إضافة إلى شركتي تمليك، ودويتشه الخليج للتمويل، وتقدم منتجات شراء الوحدات الجاهزة ووحدات تحت الإنشاء فقط».

يذكر أن مبادرة «القروض السكنية للعسكريين في الخدمة» تندرج ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي أطلقتها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» بشراكة مع «برنامج سكني».

وتهدف المبادرة إلى تمكين حصول منسوبي القطاعات العسكرية في الخدمة على السكن الملائم عبر تقديم قرض إضافي حسن بحد أقصى 140.000 ريال إضافة إلى تغطية أرباح التمويل المقدم من قبل الجهات التمويلية عبر برنامج «القرض العقاري» لمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال، على أن يبدأ المستفيد بسداد القرض الحسن بعد الانتهاء من سداد التمويل الأساسي، أي بعد 15 إلى 25 عاماً بحد أقصى، وستتم جدولة الأقساط بحسب الدخل الشهري للمستفيد حينها.