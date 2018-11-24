شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرف اليدوية" توقع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد .. الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحلد الصناعات، برتوكول تعاون يوم الاثنين المقبل مع هيئة البريد المصرية على هامش معرض اى سى تى بقاعة المؤتمرات بالتجمع الخامس. ويتم توقيع البرتوكول بحضور رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة، وبحضور ممثلين من وزاره التجارة والصناعة، وبحضور رئيس مصلحة البريد وممثلين عن البريد.

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