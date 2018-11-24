شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الخليج 365 يقدم أقوى ملحق للاتصالات عن cairo ict والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح غدا فعاليات الدورة 22 من معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات cairo ict للعام الخامس على التوالى، فى الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجارى، بمشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية وشركات ناشئة.

و يقدم الخليج 365 بهذه المناسبة أقوى ملحق للاتصالات، والذى تتضمن حوارات ومقابلات صحفية مع قيادات ومسؤولى قطاع الاتصالات، وعلى رأسهم وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ورئيس الهيئة القومية للبريد عصام الصغير و مها رشاد الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

ويتضمن الملحق أيضا كل ما تريد معرفته عن معرض "كايرو اى سى تى" و الشركات العارضة و المبادرات والرسائل الخاصة بالمعرض فى دورته هذا العام وابرزها التحول الرقمى و الشمول المالى ونشر الابداع وتطوير قطاعات النقل والصحة، فضلا عن حوارات صحفية مع رؤساء شركات الاتصالات الأربعة العاملة فى السوق المصرى "فودافون وأورنج، واتصالات، والمصرية للاتصالات we".